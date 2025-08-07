«Спартак» объявил о переходе Мангаша в «Спортинг»

«Спартак» объявил об уходе португальского защитника Рикарду Мангаша.

Отмечается, что московский клуб и «Спортинг» согласовали условия перехода футболиста в лиссабонский клуб. Ранее агент 27-летнего защитника Тьяго Рибейро заявил «СЭ», что игрок подписал контракт со «Спортингом» на четыре года.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», в рамках соглашения со «Спортингом» клуб получит фиксированную сумму за трансфер Мангаша, а также дополнительные выплаты в случае достижения определенных целей и перехода португальца в третий клуб в будущем.

Мангаш перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. Он провел 19 матчей за московскую команду во всех турнирах и забил 3 мяча.