7 августа, 14:00

«Спартак» объявил о переходе Мангаша в «Спортинг»

Алина Савинова
Рикарду Мангаш.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» объявил об уходе португальского защитника Рикарду Мангаша.

Отмечается, что московский клуб и «Спортинг» согласовали условия перехода футболиста в лиссабонский клуб. Ранее агент 27-летнего защитника Тьяго Рибейро заявил «СЭ», что игрок подписал контракт со «Спортингом» на четыре года.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», в рамках соглашения со «Спортингом» клуб получит фиксированную сумму за трансфер Мангаша, а также дополнительные выплаты в случае достижения определенных целей и перехода португальца в третий клуб в будущем.

Мангаш перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. Он провел 19 матчей за московскую команду во всех турнирах и забил 3 мяча.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рикарду Мангаш
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • SpartakSirius

    Покупать за дорого легионера , чтобы продать за копейки . При этом почти за год он сыграл всего 19 матчей , распил не иначе .

    07.08.2025

  • lvb

    Посмеялся.. "Фиксированная сумма"за Мангаша уже известна. Спартаковскому руководству вероятно стыдно ее публиковать. А мне пофиг. Смотрим. Купили Мангаша за 2 ляма квров. Продали за..300к евро. Блестящее достижение спартаковского менеджмента и Кагика. РжуНеМагу)

    07.08.2025

  • Lars Berger

    Тебе он запомнился, газюк позорный?)

    07.08.2025

  • Охотник на свинорылых

    он запомнился Слышь клоун , он запомнится как ваш спартаковский петушара в юбке.

    07.08.2025

  • Lars Berger

    Странный игрок... Любимец "визажистов из Санкт-Петербурга"... Больше ничем не запомнился.

    07.08.2025

  • 99

    Объясните как можно продать Мангаша за 300 тыс евро , а купив ранее за 2млн??? Спортинг в контракте с Мангашом сразу поставили отступные 60млн евро!!! в спартаке сидят не просто дилетанты, а позорящие себя и клуб дэбилы!!!

    07.08.2025

  • zel_co

    Ещё один не вписался в схему....

    07.08.2025

  • Юмнов

    В какой такой заметке?! Деньги в карманах - всю ночь выносили.

    07.08.2025

  • zg

    Ливай побегает еще,лучше Зэ!)))А так просто еще чутка и игроков не останется в принципе!)

    07.08.2025

  • Юмнов

    С сентября 19 игр во всех турнирах. Кто-то неплохо ворует.

    07.08.2025

  • zg

    Салют,Друже!Ему не дали дать!)))Он правда хотел!

    07.08.2025

  • Болельщик футбола.

    Странно, тренер просит защитника купить, а тут продают.

    07.08.2025

  • ёzhic8

    Где деньги то? В отдельной заметке будут?

    07.08.2025

  • с этим все и понятно! просто.... зае....ли уже с этими повторами на разный лад

    07.08.2025

  • Ganimed

    Не знаю,продали за копейки не самого слабого, зато оставили косячников-Хлуса, Зобнина пенса и Денисова, да и Пруцева нужно продать, к его братику на :face_with_symbols_over_mouth:

    07.08.2025

  • zg

    Карма это и подразумевает!)

    07.08.2025

  • Леший

    В карман, а не в карму.))

    07.08.2025

  • _моро

    платье все ему собрали в дорогу?

    07.08.2025

  • Tony Lee

    Чтобы вы срались жидко каждый день, вредители.

    07.08.2025

  • andyk82

    Теперь на вырученные деньги Соболя можно вернуть за 12 лямов

    07.08.2025

  • zg

    Лишняя статейка афтарам всегда плюсик в карму!:man_facepalming::laughing:

    07.08.2025

  • zg

    Прикольно,было на флангах до фига народу,а остались Хлус,Денисов и Зобнин,круто,че,можно Дуарте еще туда от большого ума ставить!Тьфу!

    07.08.2025

  • зачем одно и то же мусолить.... надцать раз на дню?

    07.08.2025

    • Иванов судит «Локомотив» и «Спартак», Москалев — ЦСКА и «Рубин»: арбитры матчей 4-го тура РПЛ

    «Пари НН» проведет матч против махачкалинского «Динамо» в Саранске
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

