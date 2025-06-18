«Пари НН» объявил об уходе Гоцука

«Пари НН» расстался с защитником Кириллом Гоцуком в связи с окончанием срока контракта, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Футболист выступал за команду с 2020 года.

«Кэп, спасибо тебе за пять с половиной лет, проведенных в Нижнем Новгороде, за профессионализм и человеческие качества, за все, что сделал для нашей команды!» — говорится в заявлении «Пари НН».

32-летний Гоцук является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за «Пари НН» — 168 (104 из них — в РПЛ). Всего он отметился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами в этих играх.