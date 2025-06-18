Источник: Марио Фернандес прилетел на медосмотр в «Торпедо»
Защитник Марио Фернандес прибыл в Москву на медицинский осмотр в «Торпедо», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, если все пройдет удачно, то автозаводцы предложат футболисту однолетний контракт. Сейчас Фернандес тренируется с «Торпедо».
18 июня появилась информация о том, что 34-летний игрок ведет переговоры с «Торпедо».
Последним клубом Фернандеса был «Зенит». В июле 2024 года петербуржцы расторгли контракт с игроком по соглашению сторон. Также в России Фернандес выступал за ЦСКА.
По итогам прошедшего сезона «Торпедо» заняло второе место в первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.
Источник: РБ Спорт
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|24.07
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|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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