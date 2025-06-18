Источник: Марио Фернандес прилетел на медосмотр в «Торпедо»

Защитник Марио Фернандес прибыл в Москву на медицинский осмотр в «Торпедо», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, если все пройдет удачно, то автозаводцы предложат футболисту однолетний контракт. Сейчас Фернандес тренируется с «Торпедо».

18 июня появилась информация о том, что 34-летний игрок ведет переговоры с «Торпедо».

Последним клубом Фернандеса был «Зенит». В июле 2024 года петербуржцы расторгли контракт с игроком по соглашению сторон. Также в России Фернандес выступал за ЦСКА.

По итогам прошедшего сезона «Торпедо» заняло второе место в первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.