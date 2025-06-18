Metaratings: нападающий «Ростова» Турищев близок к переходу в «Факел»

Нападающий «Ростова» Максим Турищев близок к переходу в «Факел», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, ранее воронежский клуб был готов заплатить за футболиста 5 миллионов рублей, в то время как «Ротор», за который Турищев выступал в прошедшем сезоне, хотел продлить его аренду. «Ростов» отказался продавать «Факелу» футболиста за такую сумму. Отмечается, что «Факел» и «Ростов» обсуждают механизм перехода — возможно, это будет аренда с правом выкупа.

23-летний форвард начинал прошлый сезон в «Арсенале», а завершил в «Роторе». На его счету восемь голов и две результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах.