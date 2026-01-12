«Пари НН» объявил о переходе форварда Джиянова в «Навбахор»

Нападающий «Пари НН» Русланбек Джиянов перешел в «Навбахор», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Российская команда сохраняет право на проценты от будущей продажи игрока, а также получит бонусы в зависимости от выступления «Навбахора» в чемпионате Узбекистана.

Джиянов перешел в «Пари НН» из ташкентского «Олимпика» в 2023 году. За команду из Нижнего Новгорода он провел 1 матч. Его контракт истекал летом 2026-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.