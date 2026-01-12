«Динамо» объявило об уходе главного врача Родионова, исполняющим обязанности назначен Малышев

Александр Родионов покинул должность главного врача московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Специалист подал заявление об уходе из клуба в декабре, о чем сообщал «СЭ». Он работал в «Динамо» с июля 2016 года, а главным врачом «Динамо» стал в 2021-м.

Исполняющим обязанности главного врача московской команды назначен Михаил Малышев. Он закончил ординатуру по спортивной медицине в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. С «Динамо» Малышев начал сотрудничество осенью 2015 года.

«Динамо» (21 очко) занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 после 18 матчей.