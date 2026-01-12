«Динамо» объявило об уходе главного врача Родионова, исполняющим обязанности назначен Малышев
Александр Родионов покинул должность главного врача московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
Специалист подал заявление об уходе из клуба в декабре, о чем сообщал «СЭ». Он работал в «Динамо» с июля 2016 года, а главным врачом «Динамо» стал в 2021-м.
Исполняющим обязанности главного врача московской команды назначен Михаил Малышев. Он закончил ординатуру по спортивной медицине в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. С «Динамо» Малышев начал сотрудничество осенью 2015 года.
«Динамо» (21 очко) занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 после 18 матчей.
Источник: https://t.me/fcdynamo/38162
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|
2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|
3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|
4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|
5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|
6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|
7
|Динамо
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|
8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|
9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|
10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|
11
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|
12
|Динамо Мх
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|
13
|Кр. Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|
15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|
16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.04
|17:30
|Сочи – Кр. Советов
|- : -
|21.04
|19:45
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|22.04
|17:30
|Оренбург – Пари НН
|- : -
|22.04
|19:45
|Динамо – Рубин
|- : -
|22.04
|19:45
|Локомотив – Зенит
|- : -
|23.04
|17:30
|Акрон – Динамо Мх
|- : -
|23.04
|19:45
|Спартак – Краснодар
|- : -
|23.04
|19:45
|Ахмат – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|21
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|23
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|23
|1
|2
Новости