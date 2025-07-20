«Пари НН» — «Краснодар»: видео голов матча
«Краснодар» на выезде обыграл «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ — 3:0.
У гостей забили Диего Коста и Эдуард Сперцян, еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Виктор Александров.
40-я минута. Диего Коста — 0:1
65-я минута. Александров, в свои ворота — 0:2
68-я минута. Сперцян — 0:3
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|
2
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|
3
|Локомотив
|29
|14
|11
|4
|53-36
|53
|
4
|ЦСКА
|29
|14
|6
|9
|41-32
|48
|
5
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|
6
|Балтика
|29
|11
|13
|5
|37-19
|46
|
7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|
8
|Динамо
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|
9
|Ахмат
|29
|9
|9
|11
|34-38
|36
|
10
|Ростов
|29
|8
|9
|12
|25-31
|33
|
11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|
12
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|
13
|Акрон
|29
|6
|9
|14
|34-49
|27
|
14
|Динамо Мх
|29
|5
|10
|14
|19-37
|25
|
15
|Пари НН
|29
|6
|4
|19
|24-48
|22
|
16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
Результаты / календарь
|10.05
|12:30
|Оренбург – Кр. Советов
|1 : 0
|10.05
|15:00
|Зенит – Сочи
|2 : 1
|10.05
|17:15
|Ахмат – Динамо Мх
|1 : 1
|10.05
|19:30
|Локомотив – Балтика
|1 : 0
|11.05
|13:00
|Акрон – Ростов
|1 : 3
|11.05
|15:15
|Пари НН – ЦСКА
|1 : 2
|11.05
|17:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|11.05
|20:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|25
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|27
|1
|3
