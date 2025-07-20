20 июля 2025, 17:30

«Пари НН» — «Краснодар»: видео голов матча

Футболисты «Краснодара» Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Александр Черников.
«Краснодар» на выезде обыграл «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ — 3:0.

У гостей забили Диего Коста и Эдуард Сперцян, еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Виктор Александров.

40-я минута. Диего Коста — 0:1

65-я минута. Александров, в свои ворота — 0:2

68-я минута. Сперцян — 0:3

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
20 июля 2025, 15:30. Ак Барс Арена (Казань)
Пари Нижний Новгород
0:3
Краснодар

ФК Краснодар
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Краснодар» разгромил «Пари НН» в первом туре РПЛ

 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 52-19 65
2
 Краснодар 28 19 6 3 56-21 63
3
 Локомотив 29 14 11 4 53-36 53
4
 ЦСКА 29 14 6 9 41-32 48
5
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
6
 Балтика 29 11 13 5 37-19 46
7
 Рубин 28 11 9 8 26-26 42
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 29 9 9 11 34-38 36
10
 Ростов 29 8 9 12 25-31 33
11
 Оренбург 29 7 8 14 29-41 29
12
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-49 29
13
 Акрон 29 6 9 14 34-49 27
14
 Динамо Мх 29 5 10 14 19-37 25
15
 Пари НН 29 6 4 19 24-48 22
16
 Сочи 29 6 3 20 28-59 21
10.05 12:30 Оренбург – Кр. Советов 1 : 0
10.05 15:00 Зенит – Сочи 2 : 1
10.05 17:15 Ахмат – Динамо Мх 1 : 1
10.05 19:30 Локомотив – Балтика 1 : 0
11.05 13:00 Акрон – Ростов 1 : 3
11.05 15:15 Пари НН – ЦСКА 1 : 2
11.05 17:30 Спартак – Рубин - : -
11.05 20:00 Динамо – Краснодар - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Краснодар

 16
Брайан Александр Хиль
Балтика

 13
Алексей Батраков
Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Краснодар

 14
Алексей Батраков
Локомотив

 10
Максим Глушенков
Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Балтика

 26 1 7
Силва Лима Исмаэл
Ахмат

 25 1 5
Виктор Мелехин
Ростов

 27 1 3
