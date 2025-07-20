«Пари НН» — «Краснодар»: видео голов матча

«Краснодар» на выезде обыграл «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ — 3:0.

У гостей забили Диего Коста и Эдуард Сперцян, еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Виктор Александров.

40-я минута. Диего Коста — 0:1

65-я минута. Александров, в свои ворота — 0:2

68-я минута. Сперцян — 0:3