«Краснодар» разгромил «Пари НН» в первом туре РПЛ

«Краснодар» одержал крупную победу над «Пари НН» в матче 1-го тура РПЛ — 3:0. Игра прошла на «Ак Барс Арене» в Казани.

На 40-й минуте с передачи Эдуарда Сперцяна счет открыл защитник «быков» Диего Коста. На 65-й минуте защитник нижегородской команды Виктор Александров забил автогол, а через три минуты после этого Сперцян довел счет до разгромного.

«Краснодар» с 3 очками вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, по дополнительным показателям опережая «Локомотив» и «Спартак». В следующем туре чемпионата России черно-зеленые сыграют против железнодорожников 26 июля. «Пари НН», который занимает промежуточное 16-е место, днем ранее встретится с «Крыльями Советов».