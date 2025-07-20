Гаджиев о задержках рейсов в Махачкалу: «Надеюсь, что последняя группа тоже улетела»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев ответил на вопрос «СЭ» о возвращении команды в Махачкалу после матча 1-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) в Москве.

«Я надеюсь, что последняя группа тоже улетела. Они должны были вылететь где-то в районе 17 часов. Были задержки: рейсы откладывали. Первичные ориентиры пару раз меняли, не считая основного рейса, который должен был вылететь ночью. Потом вылетали группами, было несколько переносов», — сказал Гаджиев «СЭ».

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Балтику». Игра пройдет 26 июля. 27 июля махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом».