«Пари НН» — «Динамо» Мх: судья ошибочно не удалил нижегородца Фаринью

На 44-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Динамо» Мх судья Инал Танашев неверно оценил фол Эдгардо Фариньи, сбившего Гамида Агаларова, и ограничился вынесением предупреждения. Нападающий гостей убегал один на один с вратарем — его лишили явной возможности забить гол. В такой ситуации следовало наказать Фаринью красной карточкой и удалить его.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Виталий Мешков в действия рефери не вмешались.