18 августа, 21:02

«Пари НН» — «Динамо» Мх: судья ошибочно не удалил нижегородца Фаринью

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

На 44-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Динамо» Мх судья Инал Танашев неверно оценил фол Эдгардо Фариньи, сбившего Гамида Агаларова, и ограничился вынесением предупреждения. Нападающий гостей убегал один на один с вратарем — его лишили явной возможности забить гол. В такой ситуации следовало наказать Фаринью красной карточкой и удалить его.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Виталий Мешков в действия рефери не вмешались.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
18 августа, 20:00. Мордовия Арена (Саранск)
Пари Нижний Новгород
2:0
Динамо Мх

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Фаринья
  • Haiaxi

    Прекратите беспредел!)

    20.08.2025

  • Gordon

    Тут уровень эксперта понимать надо )

    19.08.2025

  • Gordon

    Прекратите истерику :))

    19.08.2025

  • Gordon

    По расстоянию нормально. Но по расположению цз и по направлению движения это такая же красная, как Валуев балерина )

    19.08.2025

  • Горын

    И бежит Агалларов не к воротам, а к угловому флажку.

    19.08.2025

  • Kupservas

    Судья продажная...козел

    19.08.2025

  • Александр Солодовников

    Ну всё это заговор против Махачкалы...... ))) Только автор слева защитника почему то не видит , очки наверное дома забыл....)

    19.08.2025

  • echo2011

    Бывает,конечно.Но это не значит,что нужно обязательно удалять.

    19.08.2025

  • spartsmen

    Куда он убегал? Бабров, видать, по своим скоростным качествам судит о возможности догнать.

    19.08.2025

  • Haiaxi

    Судьи сделали игру. Отменили чистый гол. Фол последний надежды расценили на жёлтую. Махачкала по моментам переиграла буков, xG 1.21 против 0,5. Где-то не повезло. перекладина, Медведев великолепно играл. Но против судейского беспредела может помочь только хорошая реализация, как у ЦСКА в матче с Динамо. Судьи, как ни старались, ничего не смогли поделать.

    18.08.2025

  • Gordon

    Нет )

    18.08.2025

  • Gordon

    Гы :)))

    18.08.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Боброооов!!!! Исчезни!!!!!!! Достал(((((

    18.08.2025

  • Sukkulent

    Все судьи - гады, а Бобров - эксперт судейства? Или опять нет?

    18.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    бабер опять в глаза долбится? Защитник на 2 метра находится ближе к воротам

    18.08.2025

  • Александр Жуков

    Это же РПЛ. Понимать надо.

    18.08.2025

  • lvb

    Бобров, опять очки потерял? Тяма в кружок взять игрока в белой форме у тебя хватило. А вот вглядеться острым глазом от "кейджиби" ты уже не смог. Этот игрок ни в коем разе не дал бы Гамидику убежать на рандеву с кипером.. Очнись, ты гонишь)

    18.08.2025

  • Старшой0754

    Бывает и от центра убегают...

    18.08.2025

  • Haiaxi

    Почему же ошибочно? Возможно, что преднамеренно.

    18.08.2025

  • Gordon

    В фантазиях Боброва.

    18.08.2025

  • Gordon

    Бобров, ну раз не вмешались, значит это не удаление ;-)

    18.08.2025

  • Haiaxi

    Не далековато. Явная красная.

    18.08.2025

  • Niko McCowrey

    Бобров просто троллит пользователей.

    18.08.2025

  • *ТочныйСчетМатчей*

    'Приветствуем!! Кого интересует Заработок на футбольных событиях? На данном форуме идет раздача матчей на Точный счёт - foot.forumes.ru/ Есть источник по 100% Сливным матчам! Информация 100% Инсайды, не прогнозы и не угадайка. Есть Источник!! Если надоело ставить на угад, пишите! Вся Информация на Форуме - foot.forumes.ru/ (Информация по матчам только проверенные 100% Инсайды.Прогнозов у нас нет) Прямой источник по матчам! В интернете такой информации не найти!! Нужны стандартные 100% Инсайды, пишите.

    18.08.2025

  • chimega

    "убегал один на один с вратарем — его лишили явной возможности забить гол"... Не далековато до ворот-то? Может тогда от центра отсчитывать выход один на один? )))

    18.08.2025

  • truex

    В момент нарушения центральный защитник ближе к своим воротам, где тут выход один на один?

    18.08.2025

  • Железный дорожник

    ПНХ

    18.08.2025

    • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала: нижегородцы забили второй мяч сразу после отмены гола гостей

    «Пари НН» победил махачкалинское «Динамо» в заключительном матче 5-го тура РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Динамо 16 5 5 6 25-23 20
    10
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 16 3 5 8 8-20 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит 0 : 2
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 0
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

