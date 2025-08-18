«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: нижегородцы забили второй мяч сразу после отмены гола гостей

«Пари НН» удвоило преимущество в домашнем матче с махачкалинским «Динамо» в 5-м туре РПЛ — 2:0.

Гол на 41-й минуте забил Олакунле Олусегун.

На 36-й минуте гол защитника махачкалинцев Мохаммеда Аззи был отменен из-за игры рукой у хавбека Хуссема Мрезига. Главный арбитр Инал Танашев принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.