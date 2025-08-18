«Пари НН» победил махачкалинское «Динамо» в заключительном матче 5-го тура РПЛ

«Пари НН» в домашнем матче обыграл махачкалинское «Динамо» в 5-м туре РПЛ — 2:0. Игра проходила в Саранске.

На 15-й минуте гол забил Хуан Боселли, на 41-й минуте отметился Олакунле Олусегун.

На 36-й минуте гол защитника махачкалинцев Мохаммеда Аззи был отменен из-за игры рукой у хавбека гостей Хуссема Мрезига.

«Пари НН» прервал серию из четырех поражений в РПЛ. Нижегородцы набрали 3 очка и занимают 15-е место в таблице чемпионата России. «Динамо» с 5 очками — на 12-й строчке.