«Пари НН» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Пари НН» и «Акрон» сыграют в чемпионате России 1 марта

«Пари НН» и «Акрон» сыграют в 19-м туре чемпионата России в субботу, 1 марта, на стадионе «Нижний Новгород». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 13.50 мск, за 10 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Пари НН» — «Акрон» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта 2025, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

До зимней паузы в 18-м туре «Пари НН» уступил «Спартаку» (0:3), а «Акрон» — обыграл «Зенит» (2:1). Встреча соперников в первом круге в Самаре прошла 9 октября и завершилась вничью (2:2).