Корнеев: «Алеррандро — усиление ЦСКА. К тому же довольно молодой и недорогой»

Бывший спортивный директор ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что нападающий Алеррандро пригодится армейцам.

— У армейцев только один трансфер на вход. Алеррандро из «Брагантино».

— Думаю, это усиление! По типажу, стилистике, манере игры он должен подойти армейцам. К тому же еще довольно молодой и недорогой.

— То есть 4,2 миллиона евро за него — адекватная цена?

— Более чем адекватная.

— Койта оживет весной?

— По контрольным матчам зимой действительно было видно, что он прибавляет. Так что есть надежда увидеть прогресс в его игре.

В феврале 25-летний Алеррандро подписал контракт с армейцами по схеме «3+1». Он будет выступать за московский клуб под 7-м номером.