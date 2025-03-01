Корнеев: «В следующем сезоне Зделара в «Зените» уже не будет»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» объяснил, зачем питерцы подписали полузащитника ЦСКА Сашу Зделара.

— Против ЦСКА не сыграет Вендел. Кем его заменить?

— Я бы выбрал на эту роль Ерохина.

— Подписание Зделара не напоминает агонию? Зачем он нужен «Зениту»?

— Это было сделано, чтобы заткнуть брешь в этой позиции. В следующем сезоне его в команде уже не будет.

— Мимович пригодится сине-бело-голубым?

— Пока сложно сказать. О нем пишут, как о большом таланте, но лично я чего-то выдающегося пока не заметил. С другой стороны, Мимович находится в аренде. Так что риск со стороны «Зенита» минимальный.

— Кто будет основным центрфорвардом «Зенита» весной? Не Соболев?

— Кассьерра.

29-летний Зделар перешел из ЦСКА в «Зенит» в феврале 2025 года. Всего в составе армейского клуба серб провел 96 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 21 результативную передачу.