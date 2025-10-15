«Пари НН» — «Акрон»: дата и время начала, где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Пари НН» и «Акрон» сыграют в чемпионате России 18 октября

«Пари НН» и «Акрон» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в субботу, 18 октября. Игра пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде и начнется в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября 2025, 13:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Матч в Нижнем Новгороде в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 12.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Следить за основными событиями игры «Пари НН» — «Акрон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

После 11 туров чемпионата России нижегородцы набрали 6 очков и занимают 15-е место в таблице, у тольяттинцев — 8 очков и 13-я строчка.

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