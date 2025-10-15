Metaratings: на матче «Спартак» — «Ростов» ожидается около 20 тысяч зрителей

На матч между «Спартаком» и «Ростовом» в 12-м туре РПЛ ожидается около 20 тысяч зрителей, сообщает Metaratings.

Матч состоится 18 октября на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 15.15 мск.

«Спартак» после 11 туров РПЛ набрал 18 очков и занимает 6-е место в таблице. «Ростов» с 13 очками — на 10-й строчке.