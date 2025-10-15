Арутюнянц покинул пост президента «Ростова»

«Ростов» объявил об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба.

«Руководство, игроки, тренерский штаб меняются, а клуб и болельщики остаются всегда. Как и прежде, надеюсь на вашу поддержку «Ростова» на стадионе», — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что решение обусловлено личными причинами. Арутюнянц занимает свой пост с июня 2017 года.

После 11 туров РПЛ «Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице.