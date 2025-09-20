«Пари НН» — «Ахмат»: Ндонг открыл счет с пенальти

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг отличился в матче 9-го тура РПЛ против «Пари НН».

26-летний сенегалец забил на 44-й минуте, реализовав пенальти, и открыл счет в этой встрече.