Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Ари о решении Фернандеса завершить карьеру: «Он легко мог бы играть еще года три. Марио — такой же, как я»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший нападающий сборной России Ари прокомментировал «СЭ» решение экс-защитника национальной команды, ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандеса завершить профессиональную карьеру.

«Марио был у меня в «Торпедо». Он усердно работал, был в хорошей форме. Мне приходилось даже его успокаивать, чтобы он не получил травму. После 35 лет нужно быть осторожным, правильно восстанавливаться. Жалко, что он получил травму и вернулся в Бразилию. Думаю, Марио легко мог бы еще играть года три. Он может еще играть. Нужно просто время для подготовки его тела, ему нужно 2-3 месяца спокойной, планомерной тренировочной работы с командой, и он будет готов. Марио — такой же, как я. Мне тоже нужна подготовка, и думаю, что я мог бы играть в ФНЛ, а, может, даже в РПЛ», — сказал Ари «СЭ».

Последним клубом 35-летнего Фернандеса стал «Зенит», который он покинул летом 2024 года. Также Фернандес выступал за ЦСКА, «Интернасьонал» и «Гремио».

Футболист является четырехкратным чемпионом России. Также он дважды выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок России. В составе сборной России Фернандес доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

Марио Фернандес.«Понимаю эмоции болельщиков ЦСКА в свой адрес». Марио Фернандес — о завершении карьеры

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Марио Фернандес
Футбол
Читайте также
Бекхэм может побороться за пост президента ФИФА. В нем видят реальную угрозу для Инфантино
Футболист «Полимера» Даниил Винтер погиб в ДТП
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Популярное видео
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Пари НН» — «Ахмат»: Ндонг открыл счет с пенальти

«Пари НН» — «Ахмат»: грозненцы ведут в счете после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости