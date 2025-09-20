Ари о решении Фернандеса завершить карьеру: «Он легко мог бы играть еще года три. Марио — такой же, как я»

Бывший нападающий сборной России Ари прокомментировал «СЭ» решение экс-защитника национальной команды, ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандеса завершить профессиональную карьеру.

«Марио был у меня в «Торпедо». Он усердно работал, был в хорошей форме. Мне приходилось даже его успокаивать, чтобы он не получил травму. После 35 лет нужно быть осторожным, правильно восстанавливаться. Жалко, что он получил травму и вернулся в Бразилию. Думаю, Марио легко мог бы еще играть года три. Он может еще играть. Нужно просто время для подготовки его тела, ему нужно 2-3 месяца спокойной, планомерной тренировочной работы с командой, и он будет готов. Марио — такой же, как я. Мне тоже нужна подготовка, и думаю, что я мог бы играть в ФНЛ, а, может, даже в РПЛ», — сказал Ари «СЭ».

Последним клубом 35-летнего Фернандеса стал «Зенит», который он покинул летом 2024 года. Также Фернандес выступал за ЦСКА, «Интернасьонал» и «Гремио».

Футболист является четырехкратным чемпионом России. Также он дважды выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок России. В составе сборной России Фернандес доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.