Газизов заявил, что матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив» состоится в Каспийске в штатном режиме, несмотря на ливни в Дагестане

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов ответил «СЭ» на вопрос о состоянии «Анжи Арены» на фоне сильных ливней в Дагестане перед матчем 9-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Поле в хорошем состоянии. Было совещание, никаких ограничений нет. Сильного дождя в Каспийске сейчас нет, только моросит. Но к началу встречи с «Локомотивом» осадки должны прекратиться», — сказал Газизов «СЭ».

Матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив» должен состояться в субботу, 20 сентября, начало запланировано на 19.30 (мск).