«Пари Нижний Новгород» и «Сочи» встретятся в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне

«Пари НН» и «Сочи» встретятся в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ за право выступать в премьер-лиге в сезоне-2025/26.

Первый матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи в среду, 28 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ответная игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде в субботу, 31 мая. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Нижегородский клуб в чемпионате России набрал 27 очков и финишировал на 13-м месте в турнирной таблице. Сочинцы с 57 очками заняли пятое место в первой лиге (ставший третьим «Черноморец» не получил лицензию для выступления в РПЛ).