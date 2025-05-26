Клубы РПЛ интересуются защитником махачкалинского «Динамо» Пальцевым

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Валентина Пальцева.

«Валентин очень сильно спрогрессировал за этот сезон, вызывался в сборную. К нему есть интерес из России, предварительные разговоры ведутся, но конкретного предложения пока не было», — сказал Газизов «СЭ».

В прошедшем сезоне 23-летний защитник провел 34 матча во всех турнирах за махачкалинцев.