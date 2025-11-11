Парфенов: «Российский тренер при таких результатах в «Спартаке» бы уже не работал. Вспомните Аленичева»
Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мечтает ли он тренировать красно-белых.
— У вас есть мечта поработать в «Спартаке»?
— Наверное, не мечта, а цель. И не просто поработать. В «Спартак» надо приходить и давать результат. Но опять же... Почему порой в клубы РПЛ берут тренеров, которых вообще никто не знает?
— Романцев считает, что вернуть «Спартаку» фирменный стиль могут только те, кто сам играл в тот футбол.
— Вполне возможно. Олег Иваныч — мудрый человек. Мы к его мнению прислушиваемся. Но опять же: что мне нужно сделать? Я работал в «Урале». Дошел до финала Кубка. На следующий год меня увольняют за поражение в полуфинале Кубка... На секундочку, речь об «Урале». Первый сезон мы стали девятыми, второй — десятыми. А мне порой говорят: «Да у тебя там не получилось». Стоп! А что я должен был сделать? Не понимаю. И потом: вы же видите, какое отношение у нас к русским тренерам.
— Какое?
— Ну... Разный подход. Деограсия, Морено, Шпилевский. Вы думаете, русский тренер проиграл бы с «Пари НН» восемь матчей и его бы оставили?
— Чуть ли не каждый день пишут о том, что в «Спартаке» решили расстаться со Станковичем. Как тренеру работать в такой обстановке?
— Думаю, он ничего не читает.
— Ему наверняка передают.
— Такова тренерская доля. По идее, Станкович должен быть готов к такому давлению. Игроком был большим. Хотя уже подкипает...
— А российский тренер работал бы в «Спартаке» при таких результатах?
— Думаю, нет. Вспомните того же Димку Аленичева. Убрали после поражения от киприотов, в самом начале сезона. — сказал Парфенов «СЭ».
После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2