Парфенов: «Российский тренер при таких результатах в «Спартаке» бы уже не работал. Вспомните Аленичева»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мечтает ли он тренировать красно-белых.

— У вас есть мечта поработать в «Спартаке»?

— Наверное, не мечта, а цель. И не просто поработать. В «Спартак» надо приходить и давать результат. Но опять же... Почему порой в клубы РПЛ берут тренеров, которых вообще никто не знает?

— Романцев считает, что вернуть «Спартаку» фирменный стиль могут только те, кто сам играл в тот футбол.

— Вполне возможно. Олег Иваныч — мудрый человек. Мы к его мнению прислушиваемся. Но опять же: что мне нужно сделать? Я работал в «Урале». Дошел до финала Кубка. На следующий год меня увольняют за поражение в полуфинале Кубка... На секундочку, речь об «Урале». Первый сезон мы стали девятыми, второй — десятыми. А мне порой говорят: «Да у тебя там не получилось». Стоп! А что я должен был сделать? Не понимаю. И потом: вы же видите, какое отношение у нас к русским тренерам.

— Какое?

— Ну... Разный подход. Деограсия, Морено, Шпилевский. Вы думаете, русский тренер проиграл бы с «Пари НН» восемь матчей и его бы оставили?

— Чуть ли не каждый день пишут о том, что в «Спартаке» решили расстаться со Станковичем. Как тренеру работать в такой обстановке?

— Думаю, он ничего не читает.

— Ему наверняка передают.

— Такова тренерская доля. По идее, Станкович должен быть готов к такому давлению. Игроком был большим. Хотя уже подкипает...

— А российский тренер работал бы в «Спартаке» при таких результатах?

— Думаю, нет. Вспомните того же Димку Аленичева. Убрали после поражения от киприотов, в самом начале сезона. — сказал Парфенов «СЭ».

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.