Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

11 ноября, 16:20

Парфенов: «Играл бы Барко в нашем «Спартаке»? А вместо кого?»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых в первом круге.

— За «Спартаком» сейчас плотно следите?

— Недавно ездил на игру в Краснодар. Клуб организовал такое мероприятие, встречу ветеранов команды с болельщиками. Слетал по приглашению «Спартака», пообщался с фанатами. Еще был Филимонов, затем Ещенко к нам присоединился. Потом, после фанатов, посмотрел матч на стадионе.

— И как вам игра?

— Я так и не понял, во что играл «Спартак» в той встрече. «Краснодар» тогда оставил целостное впечатление. Там люди четко осознают, что делать на поле, что от них требует тренер.

— Можно ли сравнить этот «Спартак» с командой Романцева?

— Зачем и как можно сравнивать? У меня вообще возникают вопросы по ряду игроков стартового состава красно-белых.

— Например?

— К линии обороны. Да и к группе атаки. В первом тайме вообще моментов не было. Просто без шансов впереди. Хотя в старте выходят легионеры, купленные за серьезные деньги. Значит, эти люди должны делать разницу. Но они ее не делают... С чем это связано? С их готовностью, мотивацией, тактикой?

— А кто из нынешнего состава мог бы заиграть в команде Романцева?

— Да никто.

— Барко не потянул бы?

— Вместо кого? Если вы внимательно посмотрите, он же все время отваливается в зону левого защитника. Мало мячей получает между линиями, как это делали Титов, Аленичев, Цымбаларь. Барко как раз пытается открыть себе пространство, поле, чтобы его со спины никто не атаковал. То есть левый защитник высоко поднимается, а он оказывается в его зоне, получает мяч.

— Вас это удивляет?

— Это его манера. Повторюсь, я мало видел эпизодов, где он действовал между линиями. Просто возникает вопрос: если защитники в «Спартаке» не могут начинать атаки, то зачем они нужны? Но это лишь мое наблюдение со стороны. Не знаю... В прошлом году «Спартак» же выдал отрезок из семи побед подряд. Был и высокий прессинг, и высокая линия. Много приникающих передач в штрафную. Все по делу. Хорошая командная скорость.

— А функционал Жедсона вам понятен?

— Может быть, его надо как-то по-другому использовать? Иногда, мне кажется, что они с Барко друг друга дублируют. Возможно, стоит Жедсона ставить на позицию Умярова, а Барко повыше? Правда, тут тогда встанет вопрос с русскими игроками. Хотя, по идее, должно хватить. Максименко, Литвинов, Денисов.

— Дмитриев.

— Да. Хотя ставить его левым защитником под быстрые фланги «Краснодара» было рискованно. В принципе, второй мяч «Краснодара» из его зоны и прилетел.

— Справедлива ли критика Ливая Гарсии?

— Люди за 20 миллионов должны делать разницу. Большую! Если человека купили за такие деньги, а он сидит на лавке, тогда возникает вопрос: зачем взяли? — сказал Парфенов «СЭ».

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Дмитрий Парфенов.«Ехал на тренировку «Торпедо», но ее провел уже другой штаб...» Парфенов о диком увольнении, Станковиче и Аленичеве
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Парфенов
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ратель

    Вместо Мелёшина или Бахарева на заменку бы сошёл.

    11.11.2025

  • spartsmen

    синяк, ты уже не покраснеешь.

    11.11.2025

  • Barac Obama

    Титов, Аленичев, Цымбаларь - хуже Барко? Ну ты клован :)

    11.11.2025

  • Красно синий

    Вместо кого,хаха...Да вместо любого.

    11.11.2025

    • Самый нервный тренер — Станкович, самый строгий судья — Чистяков

    Парфенов: «Российский тренер при таких результатах в «Спартаке» бы уже не работал. Вспомните Аленичева»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости