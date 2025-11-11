Видеоассистенты за первый круг вмешались в работу судей 72 раза
120 игр первого круга нынешнего чемпионата России судили 22 арбитра из основного и резервного списков рефери РПЛ, в которые входили 28 человек (включая завершившего карьеру Виталия Мешкова).
По статистике эксперта «СЭ», судьи допустили 54 ошибки, не исправленные с помощью видеоассистентов. Средний показатель — примерно одно неверное решение в каждом втором матче. По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата, по данным «СЭ», их стало больше в 1,46 раза.
А количество ВАР-вмешательств увеличилось в 1,29 раза. Год назад в 15 турах видеоарбитры давали знать о себе в 56 эпизодах, сейчас — в 72. Всего же в прошлом чемпионате видеоассистенты вмешались 134 раза.
Новости