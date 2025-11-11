Футбол
Судейство

11 ноября, 16:50

Видеоассистенты за первый круг вмешались в работу судей 72 раза

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

120 игр первого круга нынешнего чемпионата России судили 22 арбитра из основного и резервного списков рефери РПЛ, в которые входили 28 человек (включая завершившего карьеру Виталия Мешкова).

По статистике эксперта «СЭ», судьи допустили 54 ошибки, не исправленные с помощью видеоассистентов. Средний показатель — примерно одно неверное решение в каждом втором матче. По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата, по данным «СЭ», их стало больше в 1,46 раза.

А количество ВАР-вмешательств увеличилось в 1,29 раза. Год назад в 15 турах видеоарбитры давали знать о себе в 56 эпизодах, сейчас — в 72. Всего же в прошлом чемпионате видеоассистенты вмешались 134 раза.

  • zg

    Ути пути,чей то мы Аланию то коррумпированой называем,лично где свечку держал?!Тьфу на таких как ты и растереть!

    12.11.2025

  • spartsmen

    вадя, дрочить по 8 раз на дню вредно :) а то, что ты там фантазируешь о других, судя по себе - дырке тупой - никого на хер не интересует. дрочи, наташа, клитор. и, желательно, куском динамита :)

    12.11.2025

  • zenit20252025

    Приятно опускать кб опущенца )). = 7-0, 8-0:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes: )))

    12.11.2025

  • spartsmen

    вадя, надо же быть таким ничтожеством, чтобы себе со всех своих клонов плюсовать. тебя ведь даже упоротые бомжи чураются. а ты себя считаешь умным и красивым. надеюсь, санитары перестанут тебя отвязывать даже за пятьсот рублей и ты сдохнешь не подрочимши наташе:grin::grin::grin:

    11.11.2025

  • merniloskut

    Боброву не верю! Он меньшинство!

    11.11.2025

  • spartsmen

    Вадя ушла на ветку Станковича, но обещал вернутся наташей...

    11.11.2025

  • spartsmen

    Давай, покажи свои новые личинки, а то старые надоели.

    11.11.2025

  • spartsmen

    Вадя, когда сосиска не попадёт в плоф, ты вены порежешь? Буду за тебя болеть. Алкоголизмом. На радостях :head_bandage::head_bandage::head_bandage:

    11.11.2025

  • spartsmen

    Вадя Антропова возбудилась и опять пригвождает минусами врагов и чешет сам себе плюсами клитор. Вот что животворящая ничейка значит для идолопоклонников:grin::grin::grin: а дешёвому мусоросборнику, в который превратился секас, большой привет. отбросы тут чувствуют себя как дома - в мусорном баке :wheelchair:

    11.11.2025

  • Игорь Малышев

    Всё ж лучше, чем при московской шобле. Только с приходом питерских в руководство футболом провинциальные команды получили возможность честно стать чемпионом (Аланию не считаем, это как раз насквозь коррумпированная история). Рубин, Зенит, Краснодар.

    11.11.2025

  • Вадим Антропов

    ЛОКОМОТИВ должен сказать СПАСИБО судьям и видеоассистентам!!! Иначе боролись бы за ВЫЖИВАНИЕ. Локо-Сочи = Не поставлен ЯВНЫЙ пенальти в ворота Локо Краснодар-Локо = ЛЕВЫЙ забитый мяч Батракова Балтика-Локо = Тащили за УШИ весь матч Локо-Ростов = ЯВНЫЙ пропущенный фол в штрафной на Ахмеде (1-й тайм) Ахмат-Локо = Отскок с помощью судейки в концовке Локо-Рубин = Покупка вратаря соперника в концовке матча Динамо-Локо = ЛЕВАЯ пенка в ворота Карпина Локо-ЦСКА = Игра в волейбол в своей штрафной площади Локо-Оренбург = Вновь пробит ЛЕВЫЙ пенальти И это ещё НЕ всё, что удалось проанализировать досконально:sunglasses:

    11.11.2025

  • spartsmen

    Зашёл чисто диз проставить. А чтением бабра, который уже самого дона рэбу перепердел по плодовитости и объёмам, давно себя не утруждаю.

    11.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Как итог: судить лучше не стали

    11.11.2025

  • Кот

    А. Бобров: "...судьи допустили 54 ошибки... По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата их стало больше в 1,46 раза... ...количество ВАР-вмешательств увеличилось в 1,29 раза. Год назад в 15 турах видеоарбитры давали знать о себе в 56 эпизодах, сейчас — в 72..." ------------------------------- "Как вы мне надоели !! Как я от вас устала !!" "Интердевочка", фильм.

    11.11.2025

  • ровнов

    Пожалейте Зенит, обижают все.

    11.11.2025

  • Морская свинка_1979

    А сколько раз спорные и откровенно воровские решения выдавались яко бы за работу ВАР ?

    11.11.2025

  • mikeV

    Прошу прощения - посмел усомниться в непогрешимости эксперта СЭ...

    11.11.2025

  • zg

    Ни одной ошибки за Зенит и 5 против:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вы на что намекаете, констатируя?

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Замес.

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    О чем это говорит? Об этом нам рассказал неистовый болельщик Локомотива, все знают, как его зовут...

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Соображают на троих.

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Что это - много, что ли? - Это - даром, дети!"

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    И только Спартак, Ахмат и Локомотив, ни в одном из чемпионатов не "уходили" в минус. Достойная компания.

    11.11.2025

  • Niko McCowrey

    Пролемы с выпиской нейролептиков, похоже.

    11.11.2025

  • hovawart645

    Но косяков-то реально стало больше! Это видят все, кто смотрит матчи.

    11.11.2025

  • mikeV

    По сравнению с таким же отрезком прошлого чемпионата, Бобров стал находить ошибок в полтора раза больше!!

    11.11.2025

  • hovawart645

    Иными словами, хоть ВАР и стал смотреть на 30% больше моментов, но ошибок всё равно стало на 50% больше! Работа Мажича-Дюкова налицо! И снова Зенит самый обижаемый судьями Дюкова!))) Пчёлы против мёда!))) Верной дорогой идут, товарищи! Юбилей не за горами... До какого у нас Дюков заявлен? До 2030? Ню-ню...

    11.11.2025

  • zg

    Очень подходящее слово-"вмешались"

    11.11.2025

    • Парфенов: «Российский тренер при таких результатах в «Спартаке» бы уже не работал. Вспомните Аленичева»

    В «Локомотиве» объяснили, за счет чего академия клуба попала в топ-100 мира по версии CIES
