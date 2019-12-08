Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после победы над «Крыльями Советов» (3:2) в матче 19-го тура чемпионата России подвел итоги встречи, информирует пресс-служба самарцев.

— Хочу поблагодарить свою команду за этот матч, — приводит слова Парфенова пресс-служба «Крыльев Советов». — Она проявила характер, вернулась в игру и хорошо начала второй тайм, забив второй гол. Это была очень боевая встреча. В ее концовке мы удачно забили в третий раз. После этого «Крылья» организовали навал, давили. Но ребята смогли выстоять, они молодцы. Мы взяли три очка и уходим в отпуск с хорошим настроением.

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