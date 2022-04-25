Оздоев — о голе в ворота «Краснодара»: «Главное было попасть в мяч — и у меня получилось»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

— Магомед, поздравляем с победой и очень важным голом! Расскажите о вашем ударе — так и планировали бить?

— Так не планировал, главное было попасть в мяч — и у меня получилось. Не хотел бить сильно, поэтому подставил ногу, и мяч по хорошей траектории залетел в ворота.

— Ваш гол поставил точку в матче, до этого игра была напряженной, когда «Краснодар» перехватил инициативу. Что, на ваш взгляд, произошло в середине второго тайма?

— Думаю, игра, в первую очередь, складывалась для нас хорошо. И всегда так бывает, когда чуть-чуть расслабляешься и думаешь, что матч уже завершен, то в определенный момент случаются небольшие провалы, залетает быстрый гол — и приходится перестраиваться. Самое главное — мы выиграли и движемся дальше, к чемпионству.

— Перед матчем вы сказали, что приехали в Краснодар «за традициями». Что вы имели в виду?

— Каждый год так получается, что мы проводим здесь игру, определяющую чемпиона. Думаю, сегодняшняя победа даст команде огромный импульс, чтобы мы завершили очередной год с золотыми медалями.

— Шесть очков отрыва от «Динамо» за четыре тура до финиша — это много или мало?

— С одной стороны много, с другой — мало. Каждый матч очень важен, и так же, как мы выиграли в сегодняшнем, нам нужно победить в следующем. И двигаться вперед.