Чистяков: «Слава богу, что мы забили третий. Нервяк был»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

— Как здоровье у Сафонова?

— Да нормально вроде. Там эпизод такой получился. Я головой просто сыграл, и так неудачно вышло. Ни локтем, ни чем-либо еще специального движения не делал. Потом я подошел, извинился. Матвей сказал, что все в порядке, ничего серьезного.

— После гола «Краснодара» было нервно?

— Да, конечно. После забитого мяча они насели на наши ворота, было много моментов, но слава богу, что мы забили третий. Честно, нервяк был, — цитирует Кругового Sport24.

В турнирной таблице «Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

В следующем туре «Зенит» дома примет «Локомотив». Матч пройдет в субботу, 30 апреля. «Динамо» сыграет против «Урала».