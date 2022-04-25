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25 апреля, 23:25

Кузяев отметил смелую игру «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями после победы над «Краснодаром» (3:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

— Как игра?

— Игра валидольная. Концовку мы упустили, а до этого владели преимуществом. Но, я думаю, мы не должны так заканчивать игру. Спасибо Андрею, что он вышел, спас команду своим голевым действием, — цитирует Кузяева Sport24.

— Как «Краснодар» в целом? Ребята молодые. Игра команды обновилась неплохо, много новых лиц.

— Мне понравилась команда — играли смело, уверенно, ничего не боялись. Даже в каких-то таких ситуациях не выносили мяч, низом выходили из обороны. Это, конечно, заслуживает похвалы с моей стороны. Так что, я считаю, у ребят большое будущее.

— «Зенит» может стать чемпионом уже в следующие выходные. Обсуждали ли вы в раздевалке шансы?

— Нет, пока все эти разговоры преждевременны. Пока что сосредоточимся только на игре с «Локомотивом». А дальше будем отталкиваться.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-25-kuzyayev-o-pobede-nad-krasnodarom-igra-validolnaya-kontsovku-my-upustili-zenit-ne-dolzhen-tak-zakanchivat-match
Далер Кузяев
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