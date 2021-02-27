«Ротор» будет готовиться к матчу с «Химками» в Турции
«Ротор» возвращается в Турцию. Подопечные Александра Хацкевича будут готовиться к домашнему матчу с подмосковными «Химками» в Белеке, сообщает пресс-служба клуба.
Встреча 21-го тура Тинькофф РПЛ пройдет на «Волгоград Арене» 6 марта.
«Ротор» после 20 матчей набрал 17 очков и пока занимает 13-е место в турнирной таблице. «Химки» идут на 9-м месте (28 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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