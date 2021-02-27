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«Ротор» будет готовиться к матчу с «Химками» в Турции

16:02
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«Ротор» возвращается в Турцию. Подопечные Александра Хацкевича будут готовиться к домашнему матчу с подмосковными «Химками» в Белеке, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча 21-го тура Тинькофф РПЛ пройдет на «Волгоград Арене» 6 марта.

«Ротор» после 20 матчей набрал 17 очков и пока занимает 13-е место в турнирной таблице. «Химки» идут на 9-м месте (28 очков).

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