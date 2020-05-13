Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, во время выступления в кассационной инстанции рассказал, что уберегло его подзащитного от удара водителя Соловчука.

— Соловчук В.Н., бывший профессиональный спортсмен, гандболист, обладатель спортивной комплекции (вес по его утверждению 108 кг), нанес Мамаеву, не имеющему таких внушительных физических данных (вес 72 кг, худощавого телосложения) быстрый удар рукой в область нижней части лица. От возможного падения Мамаева П.К. удержал Кокорин А.А.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Александра Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Все четверо отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре столицы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. (Дмитрий Зеленов)

Полностью речь адвоката Мамаева — здесь