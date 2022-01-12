Сутормин: «Я кайфую от сборов! Это время работы, когда тебя ничто не отвлекает»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, чем занимался во время отпуска.

«Сначала полетел в теплые страны, а потом вернулся домой и встречался с друзьями и родственниками, — приводит слова Сутормина официальный сайт петербургского клуба. — Старался никого не обделить вниманием — всех ведь хочется увидеть».

Также защитник рассказал, с какими эмоциями возвращается в рабочий режим.

«С самыми положительными. Всегда говорю — я кайфую от сборов! Это время работы, когда тебя ничто не отвлекает. Будем готовиться, впереди важная часть сезона: чемпионат, Лига Европы, Кубок. Везде есть шансы, так что надо хорошо поработать и со всеми силами подойти к этому отрезку», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. 17 февраля петербургская команда примет «Бетис» в первом матче 1/16 Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 24 февраля в Севилье.