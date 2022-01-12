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Сегодня, 15:55

Сутормин: «Я кайфую от сборов! Это время работы, когда тебя ничто не отвлекает»

Сутормин поделился ожиданиями от тренировочных сборов «Зенита»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, чем занимался во время отпуска.

«Сначала полетел в теплые страны, а потом вернулся домой и встречался с друзьями и родственниками, — приводит слова Сутормина официальный сайт петербургского клуба. — Старался никого не обделить вниманием — всех ведь хочется увидеть».

Также защитник рассказал, с какими эмоциями возвращается в рабочий режим.

«С самыми положительными. Всегда говорю — я кайфую от сборов! Это время работы, когда тебя ничто не отвлекает. Будем готовиться, впереди важная часть сезона: чемпионат, Лига Европы, Кубок. Везде есть шансы, так что надо хорошо поработать и со всеми силами подойти к этому отрезку», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. 17 февраля петербургская команда примет «Бетис» в первом матче 1/16 Лиги Европы. Ответная встреча пройдет 24 февраля в Севилье.

Алексей Сутормин
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РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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Зенит – Рубин
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Артем Дзюба

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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