Игорь Осинькин: «Надеемся, травма Пиняева — такая, после которой он сможет вернуться на поле»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча второго тура РПЛ с «Зенитом» (0:3).

«Конечно, начинать игру с «Зенитом» со счета 0:2, когда его все устраивает, в нашей ситуации было невозможно. Они дальше контролировали мяч, игру, мы не смогли найти аргументов таких, с помощью которых мы могли бы в нее вернуться. У «Зенита» было полное преимущество», — сказал Осинькин «РБ Спорту».

Тренер также выразил надежду, что состояние здоровья Сергея Пиняева позволит ему продолжать играть в футбол.

«Надеемся, что он у нас вернется и что травма — такая, после которой он сможет играть в футбол. Просто вернется на поле. Мы хотим, чтобы это случилось как можно быстрее», — добавил он.

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск. Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.