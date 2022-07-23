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Игорь Осинькин: «Надеемся, травма Пиняева — такая, после которой он сможет вернуться на поле»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча второго тура РПЛ с «Зенитом» (0:3).

«Конечно, начинать игру с «Зенитом» со счета 0:2, когда его все устраивает, в нашей ситуации было невозможно. Они дальше контролировали мяч, игру, мы не смогли найти аргументов таких, с помощью которых мы могли бы в нее вернуться. У «Зенита» было полное преимущество», — сказал Осинькин «РБ Спорту».

Тренер также выразил надежду, что состояние здоровья Сергея Пиняева позволит ему продолжать играть в футбол.

«Надеемся, что он у нас вернется и что травма — такая, после которой он сможет играть в футбол. Просто вернется на поле. Мы хотим, чтобы это случилось как можно быстрее», — добавил он.

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск. Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.

20 июля 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что форварду диагностирован пневмоторакс.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-osin-kin-nadeyus-chto-travma-pinyaeva-takaya-posle-kotoroj-on-smozhet-vernut-sya-na-pole/

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Х2

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Сергей Пиняев
ФК Зенит
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Игорь Осинькин
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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