Пиняев поблагодарил игроков «Крыльев Советов» и «Зенита» за поддержку

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поблагодарил одноклубников за поддержку перед матчем второго тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

Перед матчем игроки «Зенита» и «Крыльев Советов» вышли в специальных футболках в поддержку Пиняева.

«Невозможно описать словами эмоции, хочется лишь благодарить. Спасибо моему клубу за красивый жест в поддержку моего здоровья. Также хочется отметить и сделать низкий поклон команде «Зенит» за то, что по своей инициативе поддержали не только футболками, но и объявлением на домашнем стадионе. Всем огромное спасибо, скоро увидимся», — написал Пиняев в соцсетях.

20 июля 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что форварду диагностирован пневмоторакс.

В первом туре РПЛ Пиняев принял участие в игре против «Оренбурга» (4:2). Футболист появился в стартовом составе, провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.