Валерий Баринов о возможном матче «Локомотив» — 2Drots: «Может быть, они хотят вырастить новых болельщиков»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на идею проведения матча между «Локомотивом» и 2Drots.

«Это пиар-ход. Я к блогерам отношусь с настороженностью. Что касается матча, то это хорошо, пусть играют. Но болельщиков привлекают не такими матчами, хотя они не нанесут ущерб. Может быть, от этого матча будет какая-то польза. Во всяком случае, я не пойду на этот матч. Может быть, они хотят вырастить новых болельщиков. Но меня, как старого болельщика, больше интересует содержание игры основной команды», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее создатели клуба 2Drots Евгений Бабенко и Никита Панасюк в беседе с «СЭ» рассказали о возможном товарищеском матче с «Локомотивом».