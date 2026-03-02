Тренер «Сочи» Осинькин — о поражении от «Спартака»: «Мы можем внести второй тайм себе в зачет»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ.

— Как оцените матч?

— Не получилось стабильно и надежно провести всю игру. Был нормальный старт, 15-20 минут показывали сбалансированный футбол. Но дальше где-то недобегали, недоигрывали. Нас переигрывали и тактически. В этот момент пришел и гол, и отмененный. Во втором тайме мы показали игру лучше. Меньше допустили ошибок. Несмотря на счет, мы можем внести второй тайм себе в зачет. У нас много работы, не хватает очков. Если мы упростим игру, у нас не появится больше очков. Понимая «Спартак», можно сказать, что мы сыграли на своем уровне.

— Контратаки были следствием слабой игры «Спартака»? Или это наигранные вещи?

— Все, что связано не со стандартами, — это широкая подготовка. Быстрые атаки могут быть и с «Зенитом», и со «Спартаком». А могут быть и с аутсайдерами. Мы должны понимать, как мы бежим. Конечно, мы готовились. На сборах «Спартак» играл весело, допускал глупости, но с нами их не было. Мы готовились, но нет удовлетворения, как мы это сделали. Хотелось движений лучше, выше уровня взаимодействия.

«Сочи» с 9 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.