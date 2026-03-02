Тренер «Сочи» Осинькин — о поражении от «Спартака»: «Мы можем внести второй тайм себе в зачет»
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ.
— Как оцените матч?
— Не получилось стабильно и надежно провести всю игру. Был нормальный старт, 15-20 минут показывали сбалансированный футбол. Но дальше где-то недобегали, недоигрывали. Нас переигрывали и тактически. В этот момент пришел и гол, и отмененный. Во втором тайме мы показали игру лучше. Меньше допустили ошибок. Несмотря на счет, мы можем внести второй тайм себе в зачет. У нас много работы, не хватает очков. Если мы упростим игру, у нас не появится больше очков. Понимая «Спартак», можно сказать, что мы сыграли на своем уровне.
— Контратаки были следствием слабой игры «Спартака»? Или это наигранные вещи?
— Все, что связано не со стандартами, — это широкая подготовка. Быстрые атаки могут быть и с «Зенитом», и со «Спартаком». А могут быть и с аутсайдерами. Мы должны понимать, как мы бежим. Конечно, мы готовились. На сборах «Спартак» играл весело, допускал глупости, но с нами их не было. Мы готовились, но нет удовлетворения, как мы это сделали. Хотелось движений лучше, выше уровня взаимодействия.
«Сочи» с 9 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5