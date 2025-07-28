Орлов — о Заболотном: «На тебя же рассчитывают. Что ты творишь?!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал нападающего «Спартака» Антона Заболотного за удаление в начале матча 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).

— Если анализировать качество футбола на старте сезона, то на первое место я бы поставил «Локомотив», — сказал Орлов. — «Балтика» — вторая. Талалаев отлично сработал в матчах с «Динамо» и «Спартаком». А третье место делят «Зенит» и «Рубин». Вот эти четыре команды лучше остальных оказались готовы к чемпионату.

«Спартаку» отчасти не повезло. Станкович, видимо, был покорен физическими данными Заболотного. Рост, мощь. Но как можно было на 10-й минуте оставить свою команду в меньшинстве?! Я сейчас обращаюсь к Заболотному. На тебя рассчитывают, что ты творишь?! Как ты оказался в центре поля? Почему ты так ногу поставил? Шипами в соперника.

А затем еще и Маркиньос схлопотал вторую желтую...