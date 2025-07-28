Гендиректор «Пари НН» — о ремонте стадиона в Нижнем Новгороде: «У всех бывают форс-мажорные обстоятельства»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику клуба из-за непроведения домашних матчей в Нижнем Новгороде.

— Как вы реагируете на критику, что «Пари НН» играет где угодно, но не в Нижнем Новгороде?

— У всех бывают форс-мажорные обстоятельства. У нас есть свой домашний стадион, но он временно находится в ремонте. Такое возможно у всех. В прошлом году «Рубин» провел матч РПЛ против «Динамо» в Нижнем Новгороде. Это нормальная практика. Те, кто ругает и критикует нас, не понимают сути процессов, — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами.

«Пари НН» объявил, что проведет домашний матч 3-го тура РПЛ с «Локомотивом» в Грозном.