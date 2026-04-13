Спортивный директор «Локомотива» Ульянов: «Раков вернется, чтобы восстановиться и начать сборы с нами»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Вадима Ракова.

«Раков вернется в «Локомотив», чтобы восстановиться здесь. Мы инициаторы того, чтобы он вернулся. Нам нужно, чтобы он вылечился и начал сборы с командой», — сказал Ульянов «СЭ».

В сезоне-2025/26 Раков выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. 21-летний футболист не появлялся в официальных матчах с 1 ноября 2025 года, в начале декабря он перенес операцию после перелома плюсневой кости.

30 марта стало известно, что Раков может пропустить остаток сезона из-за рецидива травмы.

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