Орлов: «Удивительно, что «Зенит» идет вторым в РПЛ. Где организация игры и движение без мяча?»

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ в интервью «СЭ» заявил, что у питерцев большие проблемы с игрой без мяча.

— Это еще удивительно, что «Зенит» идет в чемпионате вторым. Впереди поединок с «Динамо». Серьезный экзамен. Но я никак не возьму в толк: ребята, чем же вы занимались на сборах? На дворе 14 марта, а «Спартак» вас возит на вашем же поле весь тайм! В голове не укладывается, ей-богу.

Разговоры о том, что судейство было в пользу «Зенита»? Но Карасев-то сначала не собирался назначать второй пенальти в ворота «Спартака»? Почему-то не увидел сразу, что Ву наступил Педро на ногу. Очевиднейший же фол! Но рефери показал на «точку» только после того, как его позвали к монитору.

«Спартак» в первом тайме произвел хорошее впечатление. Гости двигались, комбинировали. Подвела реализация. А так — подходов хватало. Прессинг работал! Все подборы оставались за красно-белыми. Понравилось решение Карседо выпустить на позиции центрфорварда Мартинса. Просто «Зениту» повезло с первым пенальти. Совершенно необязательный фол Солари.

Но я вновь хочу задать вопрос тренерскому штабу «Зенита»: где организация игры? Где движение без мяча? — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом».

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