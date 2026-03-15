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Орлов: «Удивительно, что «Зенит» идет вторым в РПЛ. Где организация игры и движение без мяча?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ в интервью «СЭ» заявил, что у питерцев большие проблемы с игрой без мяча.

— Это еще удивительно, что «Зенит» идет в чемпионате вторым. Впереди поединок с «Динамо». Серьезный экзамен. Но я никак не возьму в толк: ребята, чем же вы занимались на сборах? На дворе 14 марта, а «Спартак» вас возит на вашем же поле весь тайм! В голове не укладывается, ей-богу.

Разговоры о том, что судейство было в пользу «Зенита»? Но Карасев-то сначала не собирался назначать второй пенальти в ворота «Спартака»? Почему-то не увидел сразу, что Ву наступил Педро на ногу. Очевиднейший же фол! Но рефери показал на «точку» только после того, как его позвали к монитору.

«Спартак» в первом тайме произвел хорошее впечатление. Гости двигались, комбинировали. Подвела реализация. А так — подходов хватало. Прессинг работал! Все подборы оставались за красно-белыми. Понравилось решение Карседо выпустить на позиции центрфорварда Мартинса. Просто «Зениту» повезло с первым пенальти. Совершенно необязательный фол Солари.

Но я вновь хочу задать вопрос тренерскому штабу «Зенита»: где организация игры? Где движение без мяча? — сказал Орлов «СЭ».

Геннадий Орлов о&nbsp;победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Спартаком&raquo; (2:0).«До перерыва было стыдно за «Зенит»! Глушенков — эгоист! Вендела могли удалить». Орлов об игре со «Спартаком»

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом».

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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