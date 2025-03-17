Орлов — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Что показал Глушенков? Никакой пользы! А Барриос? А Кассьерра?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Результат закономерен. «Спартак», конечно, был лучше. В первом тайме красно-белые за счет давления, прессинга просто подавили гостей!

Я поражен со знаком минус игрой Глушенкова... Ну что он сегодня показал? Его замена напрашивалась. Глушенков, Кассьерра и Барриос сыграли ниже всего, что только может быть... И оправданий никаких нет!

Глушенков должен был смещаться направо и помогать Луису Энрике, который, к слову, показал, как надо забивать, и Мантуану, связывать их.

Ведь почему Мантуан в эпизоде с голом начал двигаться поперек поля и в итоге мяч потерял? Потому что все закрыты были, стояли! Глушенков себя вообще не предлагал. Как так? Оказался просто не готов к важнейшему матчу. Никой пользы от него «Зенит» сегодня не получил. А ведь на него рассчитывают как на одного из ключевых игроков, как на лидера... А что в итоге? Максиму надо серьезно задуматься, что-то внутри себя поменять. Пока у него амбиций больше, чем мастерства. Это надо исправлять!» — сказал Орлов.

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.

«Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.