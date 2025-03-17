Орлов — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Что показал Глушенков? Никакой пользы! А Барриос? А Кассьерра?»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.
«Результат закономерен. «Спартак», конечно, был лучше. В первом тайме красно-белые за счет давления, прессинга просто подавили гостей!
Я поражен со знаком минус игрой Глушенкова... Ну что он сегодня показал? Его замена напрашивалась. Глушенков, Кассьерра и Барриос сыграли ниже всего, что только может быть... И оправданий никаких нет!
Глушенков должен был смещаться направо и помогать Луису Энрике, который, к слову, показал, как надо забивать, и Мантуану, связывать их.
Ведь почему Мантуан в эпизоде с голом начал двигаться поперек поля и в итоге мяч потерял? Потому что все закрыты были, стояли! Глушенков себя вообще не предлагал. Как так? Оказался просто не готов к важнейшему матчу. Никой пользы от него «Зенит» сегодня не получил. А ведь на него рассчитывают как на одного из ключевых игроков, как на лидера... А что в итоге? Максиму надо серьезно задуматься, что-то внутри себя поменять. Пока у него амбиций больше, чем мастерства. Это надо исправлять!» — сказал Орлов.
«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.
«Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1