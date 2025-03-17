Футбол
17 марта, 11:15

Орлов — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Что показал Глушенков? Никакой пользы! А Барриос? А Кассьерра?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Результат закономерен. «Спартак», конечно, был лучше. В первом тайме красно-белые за счет давления, прессинга просто подавили гостей!

Я поражен со знаком минус игрой Глушенкова... Ну что он сегодня показал? Его замена напрашивалась. Глушенков, Кассьерра и Барриос сыграли ниже всего, что только может быть... И оправданий никаких нет!

Глушенков должен был смещаться направо и помогать Луису Энрике, который, к слову, показал, как надо забивать, и Мантуану, связывать их.

Ведь почему Мантуан в эпизоде с голом начал двигаться поперек поля и в итоге мяч потерял? Потому что все закрыты были, стояли! Глушенков себя вообще не предлагал. Как так? Оказался просто не готов к важнейшему матчу. Никой пользы от него «Зенит» сегодня не получил. А ведь на него рассчитывают как на одного из ключевых игроков, как на лидера... А что в итоге? Максиму надо серьезно задуматься, что-то внутри себя поменять. Пока у него амбиций больше, чем мастерства. Это надо исправлять!» — сказал Орлов.

Футболист &laquo;Спартака&raquo; Наиль Умяров (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo; (2:1).«Замечательный Умяров! А у Глушенкова амбиций больше, чем мастерства». Орлов — о победе «Спартака» над «Зенитом»

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.

«Спартак» одержал первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.

Вильмар Барриос
Матео Кассьерра
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
  • невропатолог176

    Негодованием Гены Орлова - удовлетворен. О Глушенкове, Соболеве и неграх сложил он сагу. В что он ничего не сказал о Барко, который буквально выполз с поля - настолько устал... В этом матче выигрывает тот - кому нужнее, кто больше хочет. Посмотрим как СМ сыграет с аутсайдерами..Это ключевой момент.

    18.03.2025

  • Олег Рубцов

    Какой ещё богданыч? У сопляков не бывает отчества, ещё не заслужили! семак и только с маленькой буквы!

    17.03.2025

  • zg

    Когда столько народу в обойме,с такими и не работают,что печаль...

    17.03.2025

  • zg

    Ну зря,без Гонды выб еще очков 10 недобрали на данный момент!

    17.03.2025

  • МАО

    Все, кто вернулся после тяжёлых травм- обнулились - Глушенков, Латышонок. Родригао.. - они просто не играют. Латышонок превратился в дыру. Глушенков перестал играть. Родригао выгнали.. На подходе Волков и Караваев - их можно сразу списывать, дай Бог им здоровья. Либо врачи у нас не тянут, либо тренеры с такими не работают

    17.03.2025

  • Асылхан

    Против пресинга и под высоким давление они играть не привыкли

    17.03.2025

  • vv12

    Гена, писали же ваши, что Глушенков - это супер талант, как такого игрока мог профукать Спартак и тд и тп...что случилось?))

    17.03.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Главное, всю эту бомжатину тренирует Лучший Тренер Страны !!! Все заслуги - его личные достижения !! Купите ему новую команду, он вам не то покажет !!

    17.03.2025

  • футбол это спорт

    Глушенков замечательно начал чемпионат, наверное рекорд поставил по скорострельности. Но потом травма....и нет больше прогрессирующего Глушенкова. Сколько талантливых футболистов сбила с восходящего пути травма! А судейство становится все более либеральным. Уже не мыслим единоборства без рук, толчков в спину подпрыгнущего вверх футболиста, грязные подкаты в кость и обязательно поднятые вверх с земли ноги. Правила до сих пор запрещают задержку игрока руками, но кто из судей руководствуется этим положением? Так и будем терять хороших и лучших футболистов в угоду превращения футбола в вольную борьбу и борьбу без правил.

    17.03.2025

  • fell62

    Ату их Гена!!!

    17.03.2025

  • Каспийский берег

    А польза Соболева почему не описана?! Он же попал в ворота.....когда забежал мяч вытаскивать!

    17.03.2025

  • МАО

    Геннадий Сергеевич прав. Сюда бы ещё добавить Латышонка и Гонду.

    17.03.2025

  • 36

    Видно,не все можно залить деньгами,Геннадий Сергеич?Иногда и мастерство нужно,в том числе и тренерское

    17.03.2025

  • Nik

    Станкович исправил бы как Умярова, а семак на это не способен, слабак

    17.03.2025

  • zg

    Давай Гена,жги!Поржем от души!ПыСы-Глуш не игрок,он жадная крыса!

    17.03.2025

