17 марта, 11:08

Губерниев: «Спартаку» нужно сохранить Мартинса, он просто землю роет!»

Дмитрий Губерниев.
Фото Global Look Press

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

Победу красно-белым принес дубль Кристофера Мартинса. Люксембуржец отличился на 45+2-й и 90-й минутах.

«Матч очень классный. После такой игры «Спартаку» обязательно нужно Мартинса сохранить, он просто землю роет и все мячи выгрызает для команды. Конечно, в этом матче «Зениту» не хватало Вендела, потому что он как раз и мог сойтись с Мартинсом в центре. В любом случае поздравляю красно-белых, но не только их, а еще и «Краснодар». В этом матче было два победителя — это «Спартак» и «Краснодар», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице. Единоличным лидером РПЛ стал «Краснодар» (46 очков), который обыграл «Ростов» (1:0).

Денис Сафронов

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
    • КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков по итогам матча с «Зенитом»

    Орлов — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Что показал Глушенков? Никакой пользы! А Барриос? А Кассьерра?»
