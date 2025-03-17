КДК РФС рассмотрит удаление полузащитника «Факела» Мертенса. Игрок приглашен на заседание

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 21-го тура РПЛ.

«В матче «Оренбург» — «Факела» рассмотрим поздний выход хозяев из раздевалки — на две минуты перед началом матча. Рассмотрим удаление полузащитника гостей Дилана Мертенса за серьезное нарушение правил, игрок приглашен на заседание. У «Локомотива» задержка выхода из раздевалки на две минуты перед началом матча с «Динамо». У ЦСКА задержка выхода из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма в игре против «Акрона». «Рубин» не предоставил «Пари НН» футбольное поле с необходимым оборудованием для тренировки. И футболист «Пари НН» Даниил Медведев, уходя в подтрибунное помещение, ударом ноги сломал матчевый атрибут», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 46 очками после 21-го тура. Далее расположились «Спартак» (43) и «Зенит» (43).