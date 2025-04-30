В «Динамо» рассказали, что всегда ждут Мостового на домашних матчах команды

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб всегда ждет двукратного чемпиона СССР в составе столичного «Спартака» Александра Мостового на домашних матчах бело-голубых.

«Мы всегда ждем Александра Мостового у нас в гостях, на трибунах. Остальное — это его выбор, когда приходить. Будем рады его видеть», — сказал Гафин ТАСС.

56-летний Мостовой в ноябре прошел стажировку в «Динамо», обучаясь на тренера в академии Российского футбольного союза. Позже Гафин сообщил, что «Динамо» планирует приглашать Мостового на матчи команды.

За свою карьеру Мостовой играл за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», французские клубы «Кан» и «Страсбур», а также за испанские «Сельту» и «Алавес». В составе «Спартака» он дважды становился чемпионом СССР, с «Бенфикой» выиграл Кубок Португалии, со «Страсбуром» стал финалистом Кубка Франции, а с «Сельтой» — финалистом Кубка Испании. В сборной России Мостовой провел 51 матч и забил 10 голов, а в составе сборной СССР стал победителем молодежного чемпионата Европы.