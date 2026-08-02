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2 августа, 17:55
«Зенит» в гостях разгромил «Оренбург», Глушенков сделал хет-трик: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 2-го тура чемпионата России.
Свой следующий матч «Зенит» проведёт на домашней арене. 9 августа подопечные Сергея Семака примут новобранца РПЛ — московскую «Родину». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени на «Газпром Арене». «Оренбург» свой следующий поединок проведёт в Казани против «Рубина». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск на «Казань Арене».
«Зенит» крупно обыгрывает «Оренбург» на выезде благоларя хет-трику Глушенкова
Подопечные Сергея Семака с самых первых минут завладели инициативой и проводили атаку за атакой на вороташестой минуте. Во втором же тайме петербуржцы также сумели воспользоваться своими моментами, а Максим Глушенков два раза нанёс свой фирменный удар. Подопечные Ильдара Ахметзянова в итоге ничем ответить не смогли.
90+3-я минута. Контратаку три в одного провели футболисты «Зенита». Глушенков скатил мяч Мостовому. Андрей пробил не сильно, но в угол. Рудаков в падении забрал мяч в руки.
84-я минута. Двойная замена у «Зенита»: Соболев и Педро покинули поле. Вместо них вышли Мостовой и Аугусто.
81-я минута. Гузина пробивал головой по воротам Адамова после передачи верхом. Мяч прошёл над перекладиной.
80-я минута. Касимов забрасывал мяч на ход Голыбину в чужую штрафную. Ренат оказался в офсайде.
77-я минута. Ещё одна замена у «Оренбурга» — уходит с поля Пуэбла. Вместо него выходит Бош.
75-я минута. Ещё одна подача в штрафную Адамова. Пуэбла навешивал точно на голову Жезусу. Алешандре в борьбе опередил Мантуан, который помешал подстроиться нападающему хозяев под удар.
71-я минута. Полноценную атаку провёл «Оренбург». Куль из-под Глушенкова прокинул мяч Жезусу. Нападающий хозяев пробил с разворота, однако мяч пошёл чуть левее ворот.
69-я минута. Двойную замену проводит Сергей Семак: Джон Джон и Нино покинули поле. Вместо них вышли Луис Энрике и Андраде.
Глушенков делает хет-трик в Оренбурге
67-я минута. Джон Джон покатил мяч со штрафного в центр поля. Глушенков выбежал из толпы и ювелирным ударом пробил в самый угол. 0:3.
65-я минута. Двойная замена у «Оренбурга»: Татаев и Рыбчинский покинули пределы поля. Вместо них вышли Жезус и Касимов.
63-я минута. Ценов подавал со своей половины поля в чужую штрафную. Без проблем на выходе сыграл Адамов.
61-я минута. У «Оренбурга» замена: Касаджиков покинул поле. Вместо него появился Голыбин.
Глушенков забивает второй на стадионе «Газовик»
58-я минута. После борьбы Соболева с Татаевым мяч пришёл к Максиму. Глушенков ушёл от защитника и пробил с левой в самый угол в излюбленной для себя манере. 0:2.
55-я минута. Джон Джон сфолил на Пуэбле. Аргентинец навесил со штрафного на Паласиоса. Колумбиец пробил в перекладину.
54-я минута. Пуэбла сошёлся в жёстком стыке с Педро на половине поля гостей. Кукуляк пока обходится бех жёлтых.
52-я минута. Соболев сфолил на Татаеве в чужой штрафной. Капитану «Оренбурга» было неприятно.
48-я минута. Ценов и Касаджиков подошли к лицевой соперника. Мантуан перевёл мяч на угловой.
46- минута. Второй тайм начался. Замены у команд — у «Оренбурга» вместо Ведерникова вышел Ценов. У «Зенита» вместо Веги вышел капитан команды Сантос.
«Зенит» минимально обыгрывает «Оренбург» в гостях после первого тайма
Гол Глушенкова в начале встречи пока остаётся единственным забитым мячом в матче. Подопечные Сергея Семака смотрятся уверенно. Однако и «Оренбург» имеет выходы к чужим воротам, периодически создавая моменты у штрафной Адамова. Очень грубая, но итересная игра. Ждём второй тайм.
45+1-я минута. Глушенков самостоятельно разогнал атаку и сильно пробил в створ. Мяч прилетел в своего же — в Педро. Судья фиксирует офсайд.
43-я минута. Хорошую атаку провёл «Оренбург». По флангу прорвался Болотов. После навеса игроки гостей выбили мяч. На подборе оказался Ведерников и навесил в штрафную Адамова. Денис первым вышел на мяч и забрал его в руки.
40-я минута. Куль ударил прямо в ногу Барриосу и попал по щитку капитану «Зенита». Кукуляк назначил штрафной и ограничился устным предупреждением для игрока хозяев.
37-я минута. Комбинационная атака «Зенита» быстро оборвалась. Педро отпасовал на Глушенкова в чужой штрафной. Максим отдавал передачу пяткой, но мяч отрикошетил от защитника хозяев.
34-я минута. Паласиос боролся с Соболевым в центре поля. Защитник «Оренбурга» повалил нападающего гостей на газон. Кукуляк не увидел нарушения правил. Александр со злости бросил бутсу о газон.
32-я минута. Рыбчинский разыграл угловой. Мяч перелетел ворота и даже Болотов за пределами лицевой не успел к нему.
30-я минута. Контратака «Зенита» едва не закончилась ударом Соболева через себя. Александр пробил через себя, но точно в лицо Рыбчинскому. Фол в атаке у петербуржцев.
28-я минута. Дошли оренбуржцы до штрафной Адамова. Пуэбла пробил из-за пределов штрафной. Мяч полетел точно в руки голкиперу «Зенита».
27-я минута. Разыграли свой первый угловой в матче хозяева. Рыбчинский отдал мяч точно в ноги Сивису. Мяч прилетел в ноги Веге. Затем на добивании был Пуэбла. Мяч полетел выше ворот.
24-я минута. Касаджиков ударил по лицу Мантуана на фланге. Молодой вингер оренбуржцев получает жёлтую карточку.
22-я минута. Упал игрок «Зенита» в штрафной Рудакова после касания с Рыбчинским. Убежал в контратаку Пуэбла, её сорвал Вега. За это аргентинский защитник получил жёлтую карточку.
21-я минута. Татаев повалил в жёстком стиле Соболева на спину. Кукуляк покахал капитану оренбуржцев «горчичник».
20-я минута. Без конца атакует «Зенит». Глушенков принял мяч в чужой штрафной верхом. Скатил на Вендела. Бразилец попал в Татаева.
18-я минута. Мантуан пробил издали после того как катил Глушенков. Мяч полетел выше ворот.
17-я минута. Глушенков пробил со стандарта под перекладину. Выручил свою команду Рудаков
16-я минута. Татаев сфолил на Мантуане у самой штрафной хозяев. Опасный стандарт заработали гости.
13-я минута. Педро вовсю летел к штрафной «Оренбурга». Паласиос в последний момент в подкате выбил мяч у самой лицевой.
10-я минута. Глушенков оказался на левом фланге. Максим делал передачу верхом. Её снял капитан оренбуржцев Татаев.
9-я минута. «Сине-бело-голубые» стали чаще идти к воротам хозяев. «Оренбург» подпускает соперника к своим воротам.
«Зенит» открывает счёт в начале матча
6-я минута. Гол! Петербуржцы в три касания раскатали атаку на чужой половине поля. Барриос сделал проникающую передачу. Глушенков ушёл от соперников и отправил мяч мимо Рудакова в самый угол. 0:1.
4-я минута. Идёт подача на левый фланг. Роман Вега не цепляется за мяч. Атака «Зенита» закончена.
3-я минута. Джон Джон подавал со штрафного во вратарскую Рудакова. Оренбуржцы прервали передачу и принялись контратаковать.
1-я минтуа. «Оренбург» действует смело и прессингует «Зенит» на чужой половине поля.
«Зенит» выйдет на второй матч второго тура в следующем составе:
«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.
«Оренбург» выйдет на матч с действующим чемпионом в следующем составе:
«Оренбург»: Рудаков, Ведерников, Татаев, Паласиос, Сивис, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Гузина, Касаджиков.
«Оренбург» — «Зенит»: потери
«Оренбургу» не поможет удаленный в прошлом туре Максим Савельев.
«Зенит» к этому матчу готовился в полном составе.
На неделе санкт-петербургский клуб покинул вратарь Евгений Латышонок, который перешел в «Нижний Новгород» и проведет сезон-2026/27 на правах аренды в «Балтике».
«Оренбург» — «Зенит»: личные встречи
За десять лет в Премьер-лиге команды сыграли 14 раз. У «Зенита» в личных встречах ощутимый перевес — 11 побед, у «Оренбурга» — две победы: в сентябре 2023 года и в прошлом сезоне — 8 марта 2026-го со счетом 2:1. На стадионе «Газовик» отличились Соболев у гостей и Эмиль Ценов и Евгений Болотов у хозяев. Это была последняя официальная встреча между соперниками.
Где смотреть трансляцию матча «Оренбург» — «Зенит»
Игру оренбургской и санкт-петербургской команд в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Оренбург» — «Зенит»
Матч команд Ильдара Ахметзянова и Сергея Семака состоится в воскресенье, 2 августа, в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
В воскресенье, 2 августа, «Оренбург» примет «Зенит» во втором туре Премьер-лиги.
На старте сезона оренбуржцы в меньшинстве смогли добыть победу на своем поле в матче с «Ростовом» (2:1). Защитник гостей Виктор Мелехин дальним ударом открыл счет в начале второго тайма. На 49-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления форварда Максима Савельева. На 84-й минуте нападающий Руслан Куль сравнял счет, а уже в компенсированное время 18-летний форвард Андрей Касаджиков красивым ударом отправил мяч в ворота Рустама Ятимова.
«Зенит» же без проблем в первом туре на выезде в Самаре разгромил «Акрон» (5:0). Нападающий Александр Соболев сделал дубль к 19-й минуте, также отличились защитник Мантуан, полузащитник Джон Джон и форвард Фелипе Аугусто.
Для «Оренбурга» и «Зенита» это будет 15-я встреча в РПЛ.
«СЭ» будет подробно следить за матчем «Оренбург» — «Зенит». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0