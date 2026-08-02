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2 августа, 17:55

«Зенит» в гостях разгромил «Оренбург», Глушенков сделал хет-трик: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 2-го тура чемпионата России.

«Оренбург» — «Зенит: онлайн-трансляция матча РПЛ 2 августа.
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2 августа, 18:07

А на этом всё! Спасибо, что следили за РПЛ вместе с нами!

2 августа, 18:04

Свой следующий матч «Зенит» проведёт на домашней арене. 9 августа подопечные Сергея Семака примут новобранца РПЛ — московскую «Родину». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени на «Газпром Арене». «Оренбург» свой следующий поединок проведёт в Казани против «Рубина». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск на «Казань Арене».

2 августа, 18:00

«Зенит» крупно обыгрывает «Оренбург» на выезде благоларя хет-трику Глушенкова

Подопечные Сергея Семака с самых первых минут завладели инициативой и проводили атаку за атакой на вороташестой минуте. Во втором же тайме петербуржцы также сумели воспользоваться своими моментами, а Максим Глушенков два раза нанёс свой фирменный удар. Подопечные Ильдара Ахметзянова в итоге ничем ответить не смогли.

2 августа, 17:57

90+3-я минута. Контратаку три в одного провели футболисты «Зенита». Глушенков скатил мяч Мостовому. Андрей пробил не сильно, но в угол. Рудаков в падении забрал мяч в руки.

2 августа, 17:55

«Зенит» разгромил «Оренбург» в гостевом матче 2-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
02 августа, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:3
Зенит

2 августа, 17:55

90-я минута. Три минуты добавлено к основному времени матча.

2 августа, 17:54

89-я минута. Энрике попытался скатить мяч низом. Касимов прервал передачу.

2 августа, 17:48

84-я минута. Двойная замена у «Зенита»: Соболев и Педро покинули поле. Вместо них вышли Мостовой и Аугусто.

2 августа, 17:45

81-я минута. Гузина пробивал головой по воротам Адамова после передачи верхом. Мяч прошёл над перекладиной.

2 августа, 17:44

80-я минута. Касимов забрасывал мяч на ход Голыбину в чужую штрафную. Ренат оказался в офсайде.

2 августа, 17:43

78-я минута. Жезус бьёт из-за пределов штрафной. Точно в руки Адамову.

2 августа, 17:42

77-я минута. Ещё одна замена у «Оренбурга» — уходит с поля Пуэбла. Вместо него выходит Бош.

2 августа, 17:40

76-я минута. Паласиос получает жёлтую карточку за фол в центре поля.

2 августа, 17:39

75-я минута. Ещё одна подача в штрафную Адамова. Пуэбла навешивал точно на голову Жезусу. Алешандре в борьбе опередил Мантуан, который помешал подстроиться нападающему хозяев под удар.

2 августа, 17:35

71-я минута. Полноценную атаку провёл «Оренбург». Куль из-под Глушенкова прокинул мяч Жезусу. Нападающий хозяев пробил с разворота, однако мяч пошёл чуть левее ворот.

2 августа, 17:33

69-я минута. Двойную замену проводит Сергей Семак: Джон Джон и Нино покинули поле. Вместо них вышли Луис Энрике и Андраде.

2 августа, 17:31

Глушенков делает хет-трик в Оренбурге

67-я минута. Джон Джон покатил мяч со штрафного в центр поля. Глушенков выбежал из толпы и ювелирным ударом пробил в самый угол. 0:3.

2 августа, 17:30

65-я минута. Двойная замена у «Оренбурга»: Татаев и Рыбчинский покинули пределы поля. Вместо них вышли Жезус и Касимов.

2 августа, 17:28

63-я минута. Ценов подавал со своей половины поля в чужую штрафную. Без проблем на выходе сыграл Адамов.

2 августа, 17:25

61-я минута. У «Оренбурга» замена: Касаджиков покинул поле. Вместо него появился Голыбин.

2 августа, 17:23

Глушенков забивает второй на стадионе «Газовик»

58-я минута. После борьбы Соболева с Татаевым мяч пришёл к Максиму. Глушенков ушёл от защитника и пробил с левой в самый угол в излюбленной для себя манере. 0:2.

2 августа, 17:20

55-я минута. Джон Джон сфолил на Пуэбле. Аргентинец навесил со штрафного на Паласиоса. Колумбиец пробил в перекладину.

2 августа, 17:18

54-я минута. Пуэбла сошёлся в жёстком стыке с Педро на половине поля гостей. Кукуляк пока обходится бех жёлтых.

2 августа, 17:16

52-я минута. Соболев сфолил на Татаеве в чужой штрафной. Капитану «Оренбурга» было неприятно.

2 августа, 17:12

48-я минута. Ценов и Касаджиков подошли к лицевой соперника. Мантуан перевёл мяч на угловой.

2 августа, 17:09

46- минута. Второй тайм начался. Замены у команд — у «Оренбурга» вместо Ведерникова вышел Ценов. У «Зенита» вместо Веги вышел капитан команды Сантос.

2 августа, 16:51

«Зенит» минимально обыгрывает «Оренбург» в гостях после первого тайма

Гол Глушенкова в начале встречи пока остаётся единственным забитым мячом в матче. Подопечные Сергея Семака смотрятся уверенно. Однако и «Оренбург» имеет выходы к чужим воротам, периодически создавая моменты у штрафной Адамова. Очень грубая, но итересная игра. Ждём второй тайм.

2 августа, 16:50

45+1-я минута. Глушенков самостоятельно разогнал атаку и сильно пробил в створ. Мяч прилетел в своего же — в Педро. Судья фиксирует офсайд.

2 августа, 16:49

45-я минута. К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

2 августа, 16:47

43-я минута. Хорошую атаку провёл «Оренбург». По флангу прорвался Болотов. После навеса игроки гостей выбили мяч. На подборе оказался Ведерников и навесил в штрафную Адамова. Денис первым вышел на мяч и забрал его в руки.

2 августа, 16:45

40-я минута. Куль ударил прямо в ногу Барриосу и попал по щитку капитану «Зенита». Кукуляк назначил штрафной и ограничился устным предупреждением для игрока хозяев.

2 августа, 16:41

37-я минута. Комбинационная атака «Зенита» быстро оборвалась. Педро отпасовал на Глушенкова в чужой штрафной. Максим отдавал передачу пяткой, но мяч отрикошетил от защитника хозяев.

2 августа, 16:38

34-я минута. Паласиос боролся с Соболевым в центре поля. Защитник «Оренбурга» повалил нападающего гостей на газон. Кукуляк не увидел нарушения правил. Александр со злости бросил бутсу о газон.

2 августа, 16:36

32-я минута. Рыбчинский разыграл угловой. Мяч перелетел ворота и даже Болотов за пределами лицевой не успел к нему.

2 августа, 16:34

30-я минута. Контратака «Зенита» едва не закончилась ударом Соболева через себя. Александр пробил через себя, но точно в лицо Рыбчинскому. Фол в атаке у петербуржцев.

2 августа, 16:33

28-я минута. Дошли оренбуржцы до штрафной Адамова. Пуэбла пробил из-за пределов штрафной. Мяч полетел точно в руки голкиперу «Зенита».

2 августа, 16:31

27-я минута. Разыграли свой первый угловой в матче хозяева. Рыбчинский отдал мяч точно в ноги Сивису. Мяч прилетел в ноги Веге. Затем на добивании был Пуэбла. Мяч полетел выше ворот.

2 августа, 16:28

24-я минута. Касаджиков ударил по лицу Мантуана на фланге. Молодой вингер оренбуржцев получает жёлтую карточку.

2 августа, 16:26

22-я минута. Упал игрок «Зенита» в штрафной Рудакова после касания с Рыбчинским. Убежал в контратаку Пуэбла, её сорвал Вега. За это аргентинский защитник получил жёлтую карточку.

2 августа, 16:25

21-я минута. Татаев повалил в жёстком стиле Соболева на спину. Кукуляк покахал капитану оренбуржцев «горчичник».

2 августа, 16:24

20-я минута. Без конца атакует «Зенит». Глушенков принял мяч в чужой штрафной верхом. Скатил на Вендела. Бразилец попал в Татаева.

2 августа, 16:22

18-я минута. Мантуан пробил издали после того как катил Глушенков. Мяч полетел выше ворот.

2 августа, 16:21

17-я минута. Глушенков пробил со стандарта под перекладину. Выручил свою команду Рудаков

2 августа, 16:20

16-я минута. Татаев сфолил на Мантуане у самой штрафной хозяев. Опасный стандарт заработали гости.

2 августа, 16:18

13-я минута. Педро вовсю летел к штрафной «Оренбурга». Паласиос в последний момент в подкате выбил мяч у самой лицевой.

2 августа, 16:16

11-я минута. Касаджиков предпринял попытку дальнего удара. Мяч полетел мимо ворот.

2 августа, 16:15

10-я минута. Глушенков оказался на левом фланге. Максим делал передачу верхом. Её снял капитан оренбуржцев Татаев.

2 августа, 16:14

9-я минута. «Сине-бело-голубые» стали чаще идти к воротам хозяев. «Оренбург» подпускает соперника к своим воротам.

2 августа, 16:11

«Зенит» открывает счёт в начале матча

6-я минута. Гол! Петербуржцы в три касания раскатали атаку на чужой половине поля. Барриос сделал проникающую передачу. Глушенков ушёл от соперников и отправил мяч мимо Рудакова в самый угол. 0:1.

2 августа, 16:09

4-я минута. Идёт подача на левый фланг. Роман Вега не цепляется за мяч. Атака «Зенита» закончена.

2 августа, 16:07

3-я минута. Джон Джон подавал со штрафного во вратарскую Рудакова. Оренбуржцы прервали передачу и принялись контратаковать.

2 августа, 16:06

1-я минтуа. «Оренбург» действует смело и прессингует «Зенит» на чужой половине поля.

2 августа, 16:05

Евгений Кукуляк даёт стартовый свисток

1-я минута. Игра стартовала.

2 августа, 16:00

Команды выходят на поле стадиона «Газовик».

2 августа, 15:32

«Зенит» выйдет на второй матч второго тура в следующем составе:

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

2 августа, 15:30

«Оренбург» выйдет на матч с действующим чемпионом в следующем составе:

«Оренбург»: Рудаков, Ведерников, Татаев, Паласиос, Сивис, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Гузина, Касаджиков.

2 августа, 08:40

«Оренбург» — «Зенит»: потери

«Оренбургу» не поможет удаленный в прошлом туре Максим Савельев.

«Зенит» к этому матчу готовился в полном составе.

На неделе санкт-петербургский клуб покинул вратарь Евгений Латышонок, который перешел в «Нижний Новгород» и проведет сезон-2026/27 на правах аренды в «Балтике».

2 августа, 08:30

«Оренбург» — «Зенит»: личные встречи

За десять лет в Премьер-лиге команды сыграли 14 раз. У «Зенита» в личных встречах ощутимый перевес — 11 побед, у «Оренбурга» — две победы: в сентябре 2023 года и в прошлом сезоне — 8 марта 2026-го со счетом 2:1. На стадионе «Газовик» отличились Соболев у гостей и Эмиль Ценов и Евгений Болотов у хозяев. Это была последняя официальная встреча между соперниками.

2 августа, 08:20

Где смотреть трансляцию матча «Оренбург» — «Зенит»

Игру оренбургской и санкт-петербургской команд в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

2 августа, 08:10

Дата, место и время начала матча «Оренбург» — «Зенит»

Матч команд Ильдара Ахметзянова и Сергея Семака состоится в воскресенье, 2 августа, в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

2 августа, 08:00

В воскресенье, 2 августа, «Оренбург» примет «Зенит» во втором туре Премьер-лиги.

На старте сезона оренбуржцы в меньшинстве смогли добыть победу на своем поле в матче с «Ростовом» (2:1). Защитник гостей Виктор Мелехин дальним ударом открыл счет в начале второго тайма. На 49-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления форварда Максима Савельева. На 84-й минуте нападающий Руслан Куль сравнял счет, а уже в компенсированное время 18-летний форвард Андрей Касаджиков красивым ударом отправил мяч в ворота Рустама Ятимова.

«Зенит» же без проблем в первом туре на выезде в Самаре разгромил «Акрон» (5:0). Нападающий Александр Соболев сделал дубль к 19-й минуте, также отличились защитник Мантуан, полузащитник Джон Джон и форвард Фелипе Аугусто.

Для «Оренбурга» и «Зенита» это будет 15-я встреча в РПЛ.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Оренбург» — «Зенит». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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