«Зенит» в гостях разгромил «Оренбург», Глушенков сделал хет-трик: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 2 августа, «Оренбург» примет «Зенит» во втором туре Премьер-лиги.

На старте сезона оренбуржцы в меньшинстве смогли добыть победу на своем поле в матче с «Ростовом» (2:1). Защитник гостей Виктор Мелехин дальним ударом открыл счет в начале второго тайма. На 49-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления форварда Максима Савельева. На 84-й минуте нападающий Руслан Куль сравнял счет, а уже в компенсированное время 18-летний форвард Андрей Касаджиков красивым ударом отправил мяч в ворота Рустама Ятимова.

«Зенит» же без проблем в первом туре на выезде в Самаре разгромил «Акрон» (5:0). Нападающий Александр Соболев сделал дубль к 19-й минуте, также отличились защитник Мантуан, полузащитник Джон Джон и форвард Фелипе Аугусто.

Для «Оренбурга» и «Зенита» это будет 15-я встреча в РПЛ.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Оренбург» — «Зенит». Присоединяйтесь!