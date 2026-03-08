«Оренбург» — «Зенит»: Соболев, Джон Джон и Дивеев выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч 20-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Горлюк, Савельев, Томпсон.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Вендел, Луис Энрике, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Игра пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало — в 12.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 12:00. Газовик (Оренбург)

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