«Оренбург» и «Зенит» сыграют в 20-м туре чемпионата России в воскресенье, 8 марта. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Оренбурге.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 12:00. Газовик (Оренбург)

Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — «Зенит» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 19 туров премьер-лиги «Оренбург» набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 42 очками располагается на второй строчке в чемпионате России.

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