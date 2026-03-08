«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала сыграют в чемпионате России 8 марта

«Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала сыграют в 20-м туре РПЛ в воскресенье, 8 марта. Матч в Самаре на стадионе «Самара Арена» начинается в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала вы можете также изучать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Игру «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начинается в 14.25 мск, за пять минут до игры.

«Крылья Советов» в 19 турах чемпионата России набрали 17 очков и занимали 13-е место, у махачкалинского «Динамо» — 18 очков и 12-я строчка в таблице.

Предыдущим соперником самарцев было московское «Динамо» (0:4), а динамовцы 28 февраля обыграли «Рубин» (2:1).