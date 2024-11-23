«Оренбург» — «Зенит»: Соболев был заменен после первого тайма

Форвард «Зенита» Александр Соболев был заменен в матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга».

27-летний россиянин провел на поле весь первый тайм и был заменен после перерыва на Матео Кассьерру. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.